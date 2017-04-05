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12:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Пьяного водителя маршрутки задержали в Уфимском районе

Пьяного водителя маршрутки задержали в Уфимском районе. Инцидент произошел накануне на трассе М-7.

Сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус, за рулем которого сидел не пристёгнутый мужчина. В ходе проверки документов автоинспекторы выявили у 51-летнего уфимца признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования подтвердил опасения полицейских.

Несмотря на то, что пассажиров в салоне маршрутного такси не было, водителя ждет крупный административный штраф и лишение права управления сроком до двух лет. Видео: пресс-служба ГИБДД по РБ.

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