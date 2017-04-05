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17:30 (мск), источник: Новый Калининград

Суд Балтийска отобрал у арендатора участок за незаконную добычу янтаря

Балтийский городской суд расторг договор аренды земельного участка, на котором велась незаконная добыча янтаря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в пресс-службе областного суда.

В обратилась администрация поселка Дивное. В конце августа 2015-го местные власти заключили с ответчиком договор аренды земельного участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства. Участок площадью 120 тыс кв. м в районе пос. Парусное ответчик получил в аренду на 10 лет.

В суде поселковая администрация заявила, что сельскохозяйственные работы на участке не ведутся, вместо этого ответчик добывает на нем янтарь. Ранее мировой суд уже оштрафовал его на 5 тыс рублей за незаконный промысел.

Добровольно расторгать договор аренды мужчина отказался и поселковой администрации удалось добиться этого только в суде. Решение не вступило в законную силу.

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