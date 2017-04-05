Налетчик на цветочные павильоны в Иркутске прятался от полицейских на крыше дома
Злоумышленника задержали.
Злоумышленника задержали.
Сотрудники полиции на крыше дома в Иркутске задержали вооруженного ножом 19-летнего молодого человека, подозреваемого в разбойных нападениях на цветочные павильоны. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Теперь злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
4 апреля около 22.30 в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение об открытом хищении имущества из салона цветов в Октябрьском районе областного центра. Как рассказала прибывшей
«Для обезвреживания злоумышленника в район нападений были стянуты значительные силы правоохранительных органов и ЧОП. Полицейские одновременно обследовали десятки улиц, дворов и прилегающую территорию. Вскоре бдительные сотрудники
Пытаясь уйти от правоохранителей, молодой человек забрался на крышу двухэтажного жилого дома, где был задержан экипажем вневедомственной охраны, доставлен в ОВД и помещен в изолятор временного содержания. Как выяснили оперативники, в тот же вечер гражданин предпринял безуспешную попытку хищения сейфа из организации, работником которой он ранее являлся.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании 19-летнему фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.