Налетчик на цветочные павильоны в Иркутске прятался от полицейских на крыше дома

Сотрудники полиции на крыше дома в Иркутске задержали вооруженного ножом 19-летнего молодого человека, подозреваемого в разбойных нападениях на цветочные павильоны. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Теперь злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

4 апреля около 22.30 в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение об открытом хищении имущества из салона цветов в Октябрьском районе областного центра. Как рассказала прибывшей следственно-оперативной группе женщина-флорист, вошедший под видом покупателя злоумышленник, угрожая ножом, забрал имеющуюся выручку, а также смартфон потерпевшей. Спустя около получаса в полицию поступил сигнал о совершении аналогичного посягательства на еще один цветочный павильон. Своевременное и комплексное реагирование оперативных и наружных служб полиции и Росгвардии позволило в течение часа установить и обезвредить вооруженного налетчика. В поимке предполагаемого преступника было задействовано свыше 30-ти экипажей полиции, в том числе патрульно-постовой службы, ГИБДД, вневедомственной охраны Росгвардии, личный состав уголовного розыска, а также наряды частных охранных предприятий.

«Для обезвреживания злоумышленника в район нападений были стянуты значительные силы правоохранительных органов и ЧОП. Полицейские одновременно обследовали десятки улиц, дворов и прилегающую территорию. Вскоре бдительные сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на подозрительного гражданина, который заметив патрульный автомобиль, предпринял попытку скрыться. Во время преследования мужчина вел себя крайне агрессивно, размахивал ножом и угрожал нанести ранения сотрудникам. Исключить получение травм позволила хорошая физическая подготовка полицейских, а также опыт по соблюдению мер личной предосторожности в подобных внештатных ситуациях», — отметили в ведомстве.

Пытаясь уйти от правоохранителей, молодой человек забрался на крышу двухэтажного жилого дома, где был задержан экипажем вневедомственной охраны, доставлен в ОВД и помещен в изолятор временного содержания. Как выяснили оперативники, в тот же вечер гражданин предпринял безуспешную попытку хищения сейфа из организации, работником которой он ранее являлся.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании 19-летнему фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.