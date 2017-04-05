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13:24 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области обнаружили труп мужчины, сбитый в результате ДТП

Судя по всему, виновник аварии скрылся с места происшествия.

В минувшее воскресенье, 2 апреля, около девяти часов утра в селе Воронцовка Полтавского района Омской области, в кювете на одной из центральных улиц, местные жители нашли труп. Оказалось, что это погиб 60-летний односельчанин.

По словам руководителя Азовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Станислава Прудникова, мужчину сбил автомобиль. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Похоже, пострадавший скончался от травм, предполагает «Вечерний Омск».

Сейчас следователи проводят проверку по этому факту.

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