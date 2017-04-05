Задержан один из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй», купивший на деньги обманутых пайщиков Уфы дом на Кипре

По версии следствия, Разиф Абдрашитов, являясь председателем правления ЖСК «Дуслык-Строй», вместе с директором ООО «ЭнергоТехСервис» Андреем Чеботаревым выступили инвестором и заказчиком строительства многоквартирного жилого дома в центре Уфы.

Нарушив проектно-сметную документацию, по которой предполагалось возвести 10-этажный дом с 65-ю квартирами, обвиняемые заключили с гражданами договоры купли-продажи 99-ти квартир на сумму более 307 млн рублей. Свои же обязательства они выполнять не собирались и потратили деньги дольщиков на собственные цели, в том числе на покупку дорогостоящих автомобилей бизнес-класса.

Как уже сообщало агентство «Башинформ», одного из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй» — Валерия Денисова — объявили в розыск. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство. Стало известно, что он скрывался на Кипре, где приобрел на деньги обманутых людей частный дом.

По информации пресс-службы Прокуратуры РБ, сейчас он задержан. Проводятся мероприятия по его экстрадиции в Россию.

Обвиняемые не признали свою вину в совершении преступлений и не возместили причиненный гражданам ущерб.

«В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество на общую сумму около 347 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд», — сообщили в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что заброшенное здание не раз поджигалось лицами без определенного места жительства. А в марте 2017 года у знаменитого недостроя было замечено бурильное устройство.