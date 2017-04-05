На Кубани подростка ударило током на крыше вагона

Сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте проводят проверку по факту травмирования 14-летнего подростка.

Информация о происшествии в станице Тбилисской на станции Гречишкина поступила в дежурную часть поздним вечером 4 апреля. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники линейного пункта полиции.

По предварительным данным, подросток залез на вагон грузового состава и, перепрыгивая с одного вагона на другой, попал в электромагнитное поле, где его ударило током мощностью 27 тысяч вольт.

Мальчик был доставлен в Тбилисскую центральную районную больницу с ожогами 50% тела и травмой головы.