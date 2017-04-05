На Среднем Урале полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области и в пресс-службе СКР региона.

Вчера в дежурную часть отдела МВД России по Красноуральску поступило сообщение от гражданки 1990 года рождения об обнаружении в доме на улице Карла Маркса тела её бывшего сожителя 1988 года рождения. При осмотре места происшествия установлено, что мужчина погиб насильственной смертью — на его теле обнаружены множественные ножевые ранения. Оперуполномоченные уголовного розыска установили очевидцев и свидетелей произошедшего, которые пояснили, что накануне к потерпевшему приходили гости, и смогли их описать.

Вечером того же дня в полицию поступило сообщение от пенсионера, который рассказал, что к нему в дом вломились три нетрезвых незнакомца и потребовали возврата денег, которые якобы задолжал им родственник хозяина жилища. После отказа под угрозой применения насилия злоумышленники забрали пылесос, телевизор, сотовый телефон, погрузили все это в автомобиль, принадлежащий потерпевшему, и уехали.

В ходе работы на месте происшествия, выслушав, как выглядели злоумышленники, сыщики пришли к выводу, что именно эти граждане могут быть причастны к убийству, совершенному утром.

«Вскоре трое граждан, двое из которых были ранее судимыми, а один находился в розыске за незаконный оборот наркотиков, были задержаны сотрудниками ГИБДД. В момент задержания молодые люди находились возле магазина в не принадлежащей им машине, на которой они намеревались покинуть пределы города после покупки», — сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Задержанные дали признательные показания в совершении грабежа, а двое из них оказались причастны и к убийству своего знакомого, тоже ранее судимого гражданина. Они пояснили, что в ходе застолья возникла ссора, которая переросла в поножовщину. Покинув место преступления, приятели не угомонились, а решили продолжить распитие спиртного, но денег не оказалось, и тогда кто-то из них вспомнил о пяти тыс., которые якобы задолжал один из знакомых. Деньги решили взыскать с родственника «должника».

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы за грабеж и до 15 лет за убийство. Сейчас полицейские и представители Следственного комитета продолжают реализацию комплекса мероприятий, направленных на установление роли каждого из задержанных в описанных событиях и полных обстоятельств произошедшего.