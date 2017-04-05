Отец Гладкова помогал ему прятать убитых омичек
Стали известны новые обстоятельства гибели двух омичек Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой.
Стали известны новые обстоятельства гибели двух омичек Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой.
Выяснилось, вывозить тела убитых девушек 30-летнему Гладкому помогал его отец.
«Будет проведена проверка на предмет возбуждения уголовного дела в отношении отца Гладкова за укрывательство», — цитирует «Новый Омск» слова следователя СКР по Омской области Сергея Верпатова.
В среду, 5 апреля, по ходатайству следствия Романа Гладкова отправили в СИЗО.
Инцидент произошел 31 марта. Девушки отмечали день рождения в баре, где и познакомились с Гладковым, а позже отправились к нему домой. У погибших остались дети.