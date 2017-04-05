Пешеход погиб возле подземного перехода на сочинской трассе

Краснодар. 5 апр. — Новая Кубань. Несмотря на наличие подземного пешеходного перехода в шаговой доступности и зоне видимости, молодой человек переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Смертельная авария произошла 4 апреля в Хостинском районе г. Сочи.

По трассе Джубга — Сочи за рулем своего Volkswagen Caravelle ехал 32-летний мужчина. В районе 182-километра автодороги микроавтобус сбил человека. Наезд на пешехода произошел в 4 часа ночи. Естественно, на его одежде не было каких-либо светоотражающих элементов.

Водитель иномарки явно не рассчитывал, что в темное время суток вблизи организованного подземного перехода на проезжей части окажется человек.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, от полученных травм парень умер на месте аварии.