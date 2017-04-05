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13:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшего 20-летнего воронежца нашли мертвым

Парень исчез 26 декабря.

Поиски пропавшего перед Новым годом 20-летнего воронежца завершились, сообщили волонтеры поискового отряда «Воронежец» в среду, 5 апреля. По данным собственного источника РИА «Воронеж», парня нашли мертвым. Родственники попросили не разглашать обстоятельства обнаружения молодого человека.

Горожанин ушел из дома на улице Теплоэнергетиков вечером 26 декабря. С тех пор он не выходил на связь с семьей. Перед уходом парень не ссорился с родными и не рассказывал им о конфликтах с другими людьми. Раньше он никогда не уходил надолго без предупреждения. Казаки станицы Шиловская провели поисковую операцию в конце марта — присоединиться к поискам предложили всем желающим. Однако тогда молодого человека найти не удалось.

Контекст

В 2016 году полицейские нашли 1946 человек, пропавших в Воронежской области. За год правоохранителям поступило 2206 сообщений о пропаже людей, следователи по 23 из них возбудили уголовные дела. С учетом прошлых лет в регионе в розыске остаются около 470 человек.

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