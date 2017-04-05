Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Две трети случаев рака объяснили невезением
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Высотки и брутализм: инстаграмы для ценителей архитектурыЧетыре инстаграм-паблика, которые будут интересны любителям советской архитектуры: планетарии, дома отдыха, автобусные остановки и суровый стиль спальных районов
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: в интернет попали обнаженные снимки Ковальчук и Чумакова
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: жена Николаева резко ответила критикам ее внешности
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Последствия циклона «Дебби»
13:36 (мск), источник: УралПолит.ру

МЧС опровергло информацию о пожаре на химзаводе в Красноуральске

КРАСНОУРАЛЬСК, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Главное управление МЧС России по Свердловской области опровергло информацию о пожаре на химическом заводе в Красноуральске.

«Сегодня днем на открытой площадке неэксплуатируемого Красноуральского химического завода произошло возгорание мусора. Огонь был потушен до прибытия пожарных. Возгорание угрозы для населения не представляет», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Информацию о том, что на заводе, где находится несколько десятков тонн тротила, произошел пожар в социальных сетях разместили жители Красноуральска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свердловчанин поплатился жизнью за излишнее гостеприимство
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Петербурге задержаны предполагаемые вербовщики ИГ
Госдума наделила ФСО новыми полномочиями
Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности
На Украине из-за нехватки угля остановилась Трипольская ТЭС
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
Ввоз секонд-хенда в Россию: чиновники устроили новую проблему Жители Владивостока столкнулись с очередной трудностью при попытке зарегистрировать ввезенные иномарки
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь