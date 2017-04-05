МЧС опровергло информацию о пожаре на химзаводе в Красноуральске

«Сегодня днем на открытой площадке неэксплуатируемого Красноуральского химического завода произошло возгорание мусора. Огонь был потушен до прибытия пожарных. Возгорание угрозы для населения не представляет», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Информацию о том, что на заводе, где находится несколько десятков тонн тротила, произошел пожар в социальных сетях разместили жители Красноуральска.