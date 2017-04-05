Полицейские опровергли информацию о заминированной иномарке в Воронеже
Горожане вызвали спецслужбы
Горожане вызвали спецслужбы
Спасатели, правоохранители и кинологи проверили машину, оставленную на стоянке у здания № 75а на улице Свободы, сообщили очевидцы в городской группе соцсети «Вконтакте». Горожане предположили, что сотрудники спецслужб приехали
— Сообщение поступило о том, что на парковке обнаружен автомобиль, брошенный вторые сутки. Полицейские установили владельца машины, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Городская антитеррористическая комиссия призвала воронежцев внимательно отнестись к правилам поведения в местах массового пребывания людей — обращать внимание на подозрительных людей и забытые предметы. О потенциально опасных ситуациях можно сообщить по единому номеру экстренных служб 112.
Контекст
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