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13:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полицейские опровергли информацию о заминированной иномарке в Воронеже

Горожане вызвали спецслужбы из-за брошенного Ford Fusion.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области опровергла сообщения о заминированном Ford Fusion у магазина. Информация о проверке автомобиля, якобы из-за сообщения о взрывчатке, появилась в соцсетях в среду, 5 марта.

Спасатели, правоохранители и кинологи проверили машину, оставленную на стоянке у здания № 75а на улице Свободы, сообщили очевидцы в городской группе соцсети «Вконтакте». Горожане предположили, что сотрудники спецслужб приехали из-за сообщения об угрозе теракта. По данным полиции, сообщений о взрывных устройствах дежурные не получали. В пресс-службе областного управления МВД заверили, что поводом для проверки стала информация о брошенной иномарке.

— Сообщение поступило о том, что на парковке обнаружен автомобиль, брошенный вторые сутки. Полицейские установили владельца машины, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Городская антитеррористическая комиссия призвала воронежцев внимательно отнестись к правилам поведения в местах массового пребывания людей — обращать внимание на подозрительных людей и забытые предметы. О потенциально опасных ситуациях можно сообщить по единому номеру экстренных служб 112.

Контекст

Во всей России стражи порядка усилили работу после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Взрыв случился в вагоне метро около 14:00 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По предварительным данным, 14 человек погибли. На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство.

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