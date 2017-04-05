Жителя Самары ограбили по пути из одного бара в другой
В Самаре 33-летний мужчина обратился в полицию
В Самаре 33-летний мужчина обратился в полицию
У пострадавшего отобрали 15 тыс. руб. и мобильный телефон. По словам заявителя, преступление совершил его новый знакомый.
По версии правоохранителей, в тот день потерпевший познакомился в баре с одним из посетителей. Мужчины выпили и решили посетить другое увеселительное заведение. По дороге самарец споткнулся и упал, а новый знакомый вместо того, чтобы помочь, отобрал у постерпевшего деньги и телефон.
Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Вскоре его задержали. Он не отрицал вину и рассказал полицейским, что похищенные деньги потратил, а телефон продал неизвестному.
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.