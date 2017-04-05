В Первоуральске тополь раздавил несколько машин

По словам местных жителей, они давно жаловались коммунальщикам на опасные тополя во дворе, но безрезультатно. Всего от падения тополя пострадали две машины. У автомобиля, на который пришлась основная масса дерева, пострадал весь кузов.

«Одна машина просто в хлам, а мою замяло. Вызвал участкового, он не пришел, позвонил в страховую, там мне сказали, что не их случай», — рассказал житель Первоуральска Александр Халиуллин.