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14:10 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Первоуральске тополь раздавил несколько машин

В Первоуральске тополь упал на припаркованные рядом с домом машины. Ствол дерева переломился из-за сильного ветра, уже несколько дней на Урале стоит непогода.

По словам местных жителей, они давно жаловались коммунальщикам на опасные тополя во дворе, но безрезультатно. Всего от падения тополя пострадали две машины. У автомобиля, на который пришлась основная масса дерева, пострадал весь кузов.

«Одна машина просто в хлам, а мою замяло. Вызвал участкового, он не пришел, позвонил в страховую, там мне сказали, что не их случай», — рассказал житель Первоуральска Александр Халиуллин.

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