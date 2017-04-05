В селе Каменка Новосибирского района орудует поджигатель
Жители села Каменка Новосибирского района с ужасом дождались весны. Вот уже третий год
Жители села Каменка Новосибирского района с ужасом дождались весны. Вот уже третий год
Дмитрий Щербаков, корреспондент: «Село Каменка — здесь прошла граница между двумя эпохами: современность из стекла и бетона и частный сектор с печным отоплением. Каждую весну эта граница горит ярким пламенем. Вспыхивают хозяйственные постройки. Сезон поджогов весны 2017 открыт минувшей ночью».