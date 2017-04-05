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14:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Стала известна причина взрыва газа в Новороссийске

Изношенное газовое оборудование стало причиной взрыва в городе-герое в частном доме по улице Октябрьской. Пострадали два человека — 80-ти летняя женщина и ее 60-ти летний сын.

Известно, что две недели назад газовая служба города потребовала от хозяев этого дома срочно заменить котел, которому полвека. Но они этого не сделали или не успели.

Сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает, а вот дому досталось куда серьезнее. Взрывная волна уничтожила стену. Можно ли будет отремонтировать строение, решит специальная комиссия МЧС.

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