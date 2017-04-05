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13:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Теракт в Санкт-Петербурге: среди задержанных граждан Казахстана нет

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. По последней информации Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, граждан Казахстана нет среди задержанных шестерых граждан республик Средней Азии по подозрению в террористической деятельности, сообщает официальный сайт посольства Казахстана в РФ.

Источник: Sputniknews.kz

Как сообщил Следственный комитет России по Санкт-Петербургу, против задержанных было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). По данным ведомства, задержанные вовлекали других выходцев из Республик Средней Азии в деятельность запрещенных в России организаций — «Джебхат-ан-Нусры» и «Исламского государства».

«На данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в Санкт-петербургском метрополитене», — говорится в сообщении СКР.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет» произошел днем 3 апреля. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, еще 49 находятся в больницах с ранениями.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о теракте. Исполнителем теракта, по сведениям Следственного комитета, является Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда. Взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

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