Теракт в Санкт-Петербурге: среди задержанных граждан Казахстана нет
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. По последней информации Генерального консульства Казахстана в
АСТАНА, 5 апр — Sputnik. По последней информации Генерального консульства Казахстана в
Как сообщил Следственный комитет России по
«На данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в
Взрыв в метро
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о теракте. Исполнителем теракта, по сведениям Следственного комитета, является Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда. Взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.