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14:29 (мск), источник: АиФ Челябинск

Момент столкновения легковушки с двумя фурами на М-5 попал на видео

Погибли два человека.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли при столкновении с двумя грузовиками на трассе М-5, видеозапись с регистратора одной из фур появилась в соцсети.

По данным полицейских, авария произошла на 1722-м километре федеральной дороги около 15 часов 4 апреля. 44-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу там, где обгон был запрещён, и не успел избежать столкновения с «КамАЗом». От удара иномарку отбросило на попутный DAF. Полученные южноуральцем и его 46-летним пассажиром травмы стали смертельными.

Напомним, несколькими днями ранее водитель легкового автомобиля погиб под колёсами грузовика на трассе, когда ждал эвакуатор возле своей машины.

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