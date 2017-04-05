Момент столкновения легковушки с двумя фурами на М-5 попал на видео

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли при столкновении с двумя грузовиками на трассе М-5, видеозапись с регистратора одной из фур появилась в соцсети.

По данным полицейских, авария произошла на 1722-м километре федеральной дороги около 15 часов 4 апреля. 44-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу там, где обгон был запрещён, и не успел избежать столкновения с «КамАЗом». От удара иномарку отбросило на попутный DAF. Полученные южноуральцем и его 46-летним пассажиром травмы стали смертельными.