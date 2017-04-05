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14:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Гость нанёс хозяину квартиры в Челябинске 40 ударов ножом

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого за убийство мужчину.

Конфликт в одной из квартир дома № 16 на улице 8 марта в Челябинске окончился смертью человека — в полицию позвонил раненый и сообщил, что на него напали с ножом, сообщает пресс-служба Росгвардии по Челябинской области. По указанному адресу отправились сотрудники Росгвардии.

На месте они обнаружили как истекающего кровью раненого, так и того, кто на него напал. Выяснилось, что к хозяину квартиры пришёл в гости старый знакомый. Двое мужчин давно уже не ладили, и конфликт вспыхнул снова — гость, который был пьян, после перепалки напал на хозяина с ножом и нанёс ему не менее 40 ран в грудь, живот и спину. Тем не менее, хозяин успел закрыться в ванной и позвонить в полицию.

По пути в больницу раненый, к сожалению, скончался. Задержанный оказался ранее судимым за убийство — теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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