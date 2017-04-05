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15:14 (мск), источник: Prokazan.ru

В Нижнекамске в промзоне трое рабочих упали с высоты 10 метров

В Нижнекамске 4 апреля на территории промышленной зоны трое рабочих (34 года, 28 лет и 41 года) упали с высоты 10 метров. Об этом сообщает телеканал «НТР».

Сообщается, что пострадавших доставили в больницу.

 — Один из них госпитализирован в отделение — у него легкие травмы. Двое других находятся в реанимации, — сообщил заместитель главного врача центральной районной больницы Марс Мустафин.

ЧП произошло в 15:50 на заводе АО «Танеко» во время монтажных работ. Известно, что мужчины приехали на заработки из Волгограда.

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