В Нижнекамске в промзоне трое рабочих упали с высоты 10 метров
В Нижнекамске 4 апреля на территории промышленной зоны трое рабочих (34 года, 28 лет и 41 года) упали с высоты 10 метров. Об этом сообщает телеканал «НТР».
В Нижнекамске 4 апреля на территории промышленной зоны трое рабочих (34 года, 28 лет и 41 года) упали с высоты 10 метров. Об этом сообщает телеканал «НТР».
Сообщается, что пострадавших доставили в больницу.
— Один из них госпитализирован в отделение — у него легкие травмы. Двое других находятся в реанимации, — сообщил заместитель главного врача центральной районной больницы Марс Мустафин.
ЧП произошло в 15:50 на заводе АО «Танеко» во время монтажных работ. Известно, что мужчины приехали на заработки из Волгограда.