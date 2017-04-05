В Нижнекамске в промзоне трое рабочих упали с высоты 10 метров

Сообщается, что пострадавших доставили в больницу.

— Один из них госпитализирован в отделение — у него легкие травмы. Двое других находятся в реанимации, — сообщил заместитель главного врача центральной районной больницы Марс Мустафин.

ЧП произошло в 15:50 на заводе АО «Танеко» во время монтажных работ. Известно, что мужчины приехали на заработки из Волгограда.