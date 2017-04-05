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14:22 (мск), источник: Publika.md

В Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов

В Санкт-Петербурге задержали шестерых выходцев из Средней Азии за содействие террористической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. В операции участвовали сотрудники СК, полиции, ФСБ и спецподразделений Росгвардии.

Источник: Publika.md

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали на территории Санкт-Петербурга выходцев из республик Средней Азии для участия в террористических организациях «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

Сейчас по местам жительства подозреваемых идут обыски. Оперативники изымают исламскую экстремистскую литературу, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, пишет РИА Новости.

В СК отметили, что на данный момент нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем взрыва в петербургском метро.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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