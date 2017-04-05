Организаторов подпольного производства незамерзайки в Иркутске поместили под домашний арест
Соответствующее решение принял Свердловский районный суд.
Соответствующее решение принял Свердловский районный суд.
Свердловский районный суд Иркутска арестовал двух наиболее активных участников группы, занимавшейся подпольным производством стеклоомывающей жидкости с метанолом. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По предварительным оценкам, общий объем изъятого в результате проведенной операции метанола превысил 1,6 тысячи литров. Его использование могло нанести существенный вред здоровью водителям и пассажирам транспортных средств. Напомним, что кроме этого, при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии полицией изъято из незаконного оборота более 2 тысяч пластиковых пятилитровых бутылок общим объемом свыше 10 тонн со стеклоомывающей жидкостью, приготовленной к реализации.
«В настоящее время сотрудники проводят комплекс мероприятий, направленных на установление каналов поставок фальсифицированного товара в мелкооптовую и розничную сеть, география которой может распространяться на регионы Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока», — отметили в ведомстве.
СУ СКР по Иркутской области по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 238 УК РФ.
Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой
С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в
Сразу после
Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».
«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35
27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.