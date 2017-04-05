Организаторов подпольного производства незамерзайки в Иркутске поместили под домашний арест

Свердловский районный суд Иркутска арестовал двух наиболее активных участников группы, занимавшейся подпольным производством стеклоомывающей жидкости с метанолом. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным оценкам, общий объем изъятого в результате проведенной операции метанола превысил 1,6 тысячи литров. Его использование могло нанести существенный вред здоровью водителям и пассажирам транспортных средств. Напомним, что кроме этого, при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии полицией изъято из незаконного оборота более 2 тысяч пластиковых пятилитровых бутылок общим объемом свыше 10 тонн со стеклоомывающей жидкостью, приготовленной к реализации.

«В настоящее время сотрудники проводят комплекс мероприятий, направленных на установление каналов поставок фальсифицированного товара в мелкооптовую и розничную сеть, география которой может распространяться на регионы Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока», — отметили в ведомстве.

СУ СКР по Иркутской области по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 238 УК РФ.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».

«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении пресс-службы СК.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.