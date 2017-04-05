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14:36 (мск), источник: Om1.ru

Омич Роман Гладков, убивший двух посетительниц бара «Доски»: «Я жалею, что так вышло, я не хотел убивать»

Гладков не сопротивлялся задержанию, помогал следствию и частично признал свою вину. Мужчина согласился с избранной ему мерой пресечения и тихо признался, что жалеет о случившемся.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Сегодня на судебном заседании в Ленинском районном суде рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Роману Гладкову, обвиняемому в двойном убийстве. В ночь с 31 марта на 1 апреля мужчина задушил двух подруг, Татьяну Евтушенко и Екатерину Горбунову, которых пригласил к себе в гости после закрытия бара «Доски», где они познакомились несколькими часами ранее.

Веселое застолье закончилось убийством, когда Гладков, по его словам, обнаружил пропажу 17 тысяч рублей и ювелирных украшений. Наступив коленом на шею Екатерине, мужчина требовал отдать деньги и украшения. Поняв, что убил девушку, омич придушил и Татьяну Евтушенко, как свидетельницу. Роман вызвал на помощь отца, вместе они избавились сперва от вещей жертв, а затем и от их тел.

Установить подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения бара и показания таксиста, отвозившего троицу на улицу Батумскую. Также некоторые посетители бара припомнили двух девушек в компании спортивного телосложения парня.

Сегодня в суде стали известны подробности задержания и допросов Гладкова. Как рассказал следователь Сергей Верпатов, мужчина практически не сопротивлялся, когда 3 апреля около 17:00 к нему домой пришли правоохранители.

Сергей Верпатов, следователь-криминалист следственного отдела Следственного комитета по Ленинскому округу:

 — Он не оказывал сопротивления задержанию и добровольно отправился под конвоем в отдел полиции. Гладков пребывал в состоянии шока, и не сразу начал работать со следователями. Однако как только Гладков понял, что есть факты, говорящие против него, он пошел навстречу следствию.

По словам следователя, Гладков не сопротивлялся во время допросов и вскоре рассказал о том, что произошло той роковой ночью. Однако мужчина долгое время не раскрывал, где прятал тела, но правоохранителям удалось добиться и этой информации — выяснилось, что трупы убитых мужчина закопал в гараже вместе со своим отцом. Во время следственного эксперимента Гладков также сотрудничал с правоохранителями и рассказывал о своих действиях.

Также Гладков не спорил на судебном заседании с обвинением прокуратуры и Следственного комитета. Мужчина частично признал свою вину: омич уверяет, что убийство было случайностью. «Я жалею, что так вышло, я не хотел убивать».

Свое преступление обвиняемый также оправдывает тем, что был сильно пьян: до похода в бар мужчина принял на грудь с друзьями большое количество водки, в «Досках» выпил несколько коктейлей, а когда вернулся утром домой с новыми знакомыми, пил виноградную водку.

Как отмечает следователь, подозреваемый не сразу осознал, что он совершил. Мужчина только сейчас начинает отходить от шока. На судебном заседании омич всячески прятал лицо — натянул на голову капюшон поверх шапки, постоянно натягивая его на лицо, низко опустил голову и отворачивался от камер прессы. Поддержать мужчину родственники не пришли, рядом с ним был только его адвокат, причем государственный.

Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и Следственного комитета заключить обвиняемого под стражу на 2 месяца до 2 июня 2017 года.

Гладков не стал спорить с решением суда отправить его под арест на время следствия. Мужчина лишь тихо ответил из-под черного капюшона: «Согласен».

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