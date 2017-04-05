В центре Уфы перевернулся на крышу «Ситроен»

— Как он смог?! — недоумевали прохожие и проезжающие мимо автолюбители, но вопрос так и остался без ответа.

Авария в центре башкирской столицы произошла днем в среду, 5 апреля. На улице Айской, напротив дома № 80, опрокинулся и перевернулся на крышу вишневый «Ситроен».

Впрочем, бывалые водители предположили, что автомобиль на ходу мог зацепить ледяную обочину и потерять управление.

Со слов очевидцев, в машине мог находиться ребенок.

— Мимо проезжала, в машине детский сапожок внутри лежал. Даже со стороны смотреть страшно, — рассказала Юлия С.

На место аварии прибыла скорая, о пострадавших пока не сообщается.