В центре Уфы перевернулся на крышу «Ситроен»
О пострадавших пока не сообщается.
О пострадавших пока не сообщается.
Авария в центре башкирской столицы произошла днем в среду, 5 апреля. На улице Айской, напротив дома № 80, опрокинулся и перевернулся на крышу вишневый «Ситроен».
— Как он смог?! — недоумевали прохожие и проезжающие мимо автолюбители, но вопрос так и остался без ответа.
Впрочем, бывалые водители предположили, что автомобиль на ходу мог зацепить ледяную обочину и потерять управление.
Со слов очевидцев, в машине мог находиться ребенок.
— Мимо проезжала, в машине детский сапожок внутри лежал. Даже со стороны смотреть страшно, — рассказала Юлия С.
На место аварии прибыла скорая, о пострадавших пока не сообщается.