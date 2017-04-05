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14:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области водитель и пассажир «ВАЗа» попали в больницу после ДТП

Машина опрокинулась на трассе в Лискинском районе.

Водителя и 30-летнего пассажира автомобиля «ВАЗ-2115» госпитализировали после опрокидывания машины на трассе М4 «Дон» в Лискинском районе ранним утром в среду, 5 апреля. О ДТП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Оба мужчины получили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы, уточнили в пресс-службе ГИБДД по области.

Авария произошла на 581 км трассы в 4:30. Автомобилем управлял 28-летний уроженец республики Дагестан. Он ехал в сторону юга и не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет и перевернулась.

Еще одна авария случилась накануне вечером в селе Новая Усмань. Автомобиль Kia Rio под управлением 19-летнего неработающего жителя села Новая Усмань насмерть сбил 34-летнего пешехода. Мужчина шел по пешеходному переходу.

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