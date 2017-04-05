Двое пострадавших при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате взрыва котла по переплавке металла на промышленном предприятии ООО «Уральская свинцовая компания» в Верхнем Тагиле (Свердловская область) находятся в тяжелом состоянии. Оба в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

«Состояние обоих пострадавших при взрыве тяжелое, остается без изменений. Они находятся в реанимации, один — в городской клинической больнице № 40, второй — в центральной городской клинической больнице № 23 Екатеринбурга», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, трое госпитализированы в результате ЧП на предприятии в Верхнем Тагиле. Один из пострадавших получил травмы средней тяжести. По предварительным данным, в ночь на 3 апреля произошел взрыв котла по переплавке свинца, затем в цехе начался пожар, площадь которого составила более 60 квадратных метров. По данным МЧС России по Свердловской области, в тушении были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

Погибший и один из пострадавших — граждане Республики Узбекистан, два других пострадавших — граждане РФ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»). Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения правил промышленной безопасности в «Уральской свинцовой компании», а также миграционного законодательства, так как среди пострадавших есть иностранные граждане.