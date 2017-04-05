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15:13 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет банда угонщиков, промышлявших на парковках торговых центров

В Екатеринбурге перед судом предстанет банда угонщиков, промышлявших на парковках торговых центров. Расследование уголовного дела в отношении двух жителей столицы Среднего Урала завершено.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, согласно материалам дела, двое граждан 1992 и 1989 годов рождения в период с февраля по июль прошлого года совершили хищение трех автомобилей. На счету группы, кроме прочего, кража новенькой «Тойоты Камри» с парковки ТРЦ «Радуга парк». Напомним, что данное преступление произошло 21 апреля 2016 года. В тот день владелица дорогого автомобиля приехала в торговый центр и, оставив машину на паркинге, отправилась за покупками. Женщина и не подозревала, что за ней следует один из злоумышленников. Второй же в это время находился возле автомобиля потерпевшей. Используя специальное оборудование, угонщики смогли «обмануть» охранную систему автомобиля, открыть двери и завести двигатель. После чего машина была похищена. Сумма ущерба составила 1,5 млн руб.

Примерно через месяц в ходе работы по уголовному делу оперативникам угрозыска удалось обнаружить данную машину в одном из гаражных боксов на улице Шефская. Автомобиль был возвращен владелице. Еще через месяц были задержаны сами похитители. При задержании в их автомобиле было обнаружено и изъято подозрительное оборудование. Проведенная экспертиза подтвердила, что с помощью изъятых устройств можно управлять охранными системами автомобилей, в том числе отключать их и осуществлять дистанционный запуск двигателя.

В ходе опроса задержанные молодые люди признали свою вину в краже «Тойоты Камри» с парковки ТРЦ «Радуга парк», а также сообщили еще о двух фактах хищения автотранспортных средств в Екатеринбурге. Следствием было установлена их причастность к угону автомобиля «Лада Приора» 12 февраля прошлого года, а также автомобиля «Хендай Солярис» 1 июля того же года. Данные автомобили злоумышленники успели сбыть. При этом общий ущерб, причиненный похитителями гражданам, составил 827,3 тыс. руб.

В настоящее время владельцы незаконно проданных машин заявили гражданские иски. В связи с этим на автомобиль, принадлежащий одному из членов преступной группы, судом наложен арест.

Уголовное дело в отношении преступной группы направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу. Один из обвиняемых находится под стражей, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы.

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