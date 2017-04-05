Жительница Кунгура вызвала полицию, а потом избила стража порядка

Жительница Кунгура 17 февраля выписала со своим сожителем. Во время застолья они поссорились. 37-летняя женщина вызвала полицию.

«Когда по вызову прибыл дежурный сотрудник отдела полиции, она учинила хулиганские действия, а во время попыток успокоить ее, нанесла полицейскому удары руками, причинив ему физическую боль», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

В отношении буйной женщины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».