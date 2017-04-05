Под Воронежем мужчине, избившему полицейского, грозит до 10 лет колонии
Нарушитель пьяным бродил по улице.
Нарушитель пьяным бродил по улице.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Семилук. Мужчину подозревают в избиении полицейского, который был при исполнении.
По версии следствия, в январе 2017 года страж порядка обратил внимание на пьяного мужчину. Он грубо нарушал общественный порядок. Полицейский сделал ему замечание и предложил проследовать в отдел полиции. Но мужчина стал сопротивляться и побил стража порядка.
«На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину, — рассказали в
Сейчас дело передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет колонии.