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17:00 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем мужчине, избившему полицейского, грозит до 10 лет колонии

Нарушитель пьяным бродил по улице.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Семилук. Мужчину подозревают в избиении полицейского, который был при исполнении.

По версии следствия, в январе 2017 года страж порядка обратил внимание на пьяного мужчину. Он грубо нарушал общественный порядок. Полицейский сделал ему замечание и предложил проследовать в отдел полиции. Но мужчина стал сопротивляться и побил стража порядка.

«На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину, — рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. — Его вина подтверждается протоколами осмотров и показаниями свидетелей».

Сейчас дело передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

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