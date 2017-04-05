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15:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская полиция устанавливает отпиливших колесо со скульптуры «Велосипедист» на ул. Б. Покровской

Сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду устанавливают отпиливших колесо со скульптуры «Велосипедист» на ул. Большой Покровской областного центра. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ведомстве 5 апреля 2017 года.

«Заявление о краже поступило в начале недели, 3 апреля. Сейчас по данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает 5 апреля управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, неизвестные отпилили колесо у скульптуры 1 апреля, однако не успели его унести. Восстановлением занималась организация ООО «Вектор» на средства бюджета города. Сегодня скульптурную композицию вернули на место — на ул. Большую Покровскую к дому № 54, напротив здания Главпочтамта.

Напомним, что это не единичный случай вандализма в отношении скульптурных композиций в Нижнем Новгороде. В середине апреля 2016 года из скульптурной группы «На страже Закона во все времена» около здания ГУ МВД был украден голубь. Сейчас скульптурная композиция восстановлена, но злоумышленники так и не найдены. В августе 2015 года злоумышленники повредили скульптуру «Дворянская чета» на ул. Б. Покровской. Мужчина и женщина, входящие в состав композиции, лишились каждый одной руки. Осенью 2013 года дважды была повреждена скульптура художника на ул. Рождественской.

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