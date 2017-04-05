Нижегородская полиция устанавливает отпиливших колесо со скульптуры «Велосипедист» на ул. Б. Покровской

«Заявление о краже поступило в начале недели, 3 апреля. Сейчас по данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает 5 апреля управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, неизвестные отпилили колесо у скульптуры 1 апреля, однако не успели его унести. Восстановлением занималась организация ООО «Вектор» на средства бюджета города. Сегодня скульптурную композицию вернули на место — на ул. Большую Покровскую к дому № 54, напротив здания Главпочтамта.

Напомним, что это не единичный случай вандализма в отношении скульптурных композиций в Нижнем Новгороде. В середине апреля 2016 года из скульптурной группы «На страже Закона во все времена» около здания ГУ МВД был украден голубь. Сейчас скульптурная композиция восстановлена, но злоумышленники так и не найдены. В августе 2015 года злоумышленники повредили скульптуру «Дворянская чета» на ул. Б. Покровской. Мужчина и женщина, входящие в состав композиции, лишились каждый одной руки. Осенью 2013 года дважды была повреждена скульптура художника на ул. Рождественской.