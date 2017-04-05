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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Родные Джалилова не верят, что он совершил теракт в петербургском метро

БИШКЕК, 5 апр — РИА Новости. Родственники Акбаржона Джалилова не верят в его причастность к теракту в метро Санкт-Петербурга, сообщает киргизское радио «Азаттык».

Источник: РИА Новости

Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2», погибли 14 человек. По версии следствия, 22-летний Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания» (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда. Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья живет в Киргизии.

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Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья проживает в Киргизии.

«Акбаржон не был женат. Я слышала, что он служил в российской армии. Не думаю, что отслуживший в армии парень пойдет на такое. Я очень удивлена. Он разумный парень, окончил школу им. Токтогула. Он уехал в Россию 5−6 лет назад», — приводит радио слова тети подозреваемого Дилабзо Джалиловой.

Эти сведения СМИ подтвердили и другие родственники. «Мы слышали, что он получил российский паспорт, отслужил в российской армии. Одевался современно. Мы не можем поверить, что из него получился террорист», отметили они.

Родственники Джалиловых рассказали, что накануне на допрос в госкомитет нацбезопасности Киргизии вызывали шестерых членов семьи: отца Акрамжона, мать Одинахон, старшую сестру, 17-летнего младшего брата, а также двух братьев отца. Всех их позже отпустили.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Мать Джалилова призналась журналистам, что не верит в виновность сына.

Родные утверждают, что семейство никогда не было слишком религиозным. Мужчины, как и все в районе, посещали мечеть по пятницам, некоторые читают пятикратный намаз, но все они приверженцы традиционного ислама и не входили в какие-либо экстремистские организации. Родственники признают, что не видели племянника уже 2−3 года, так как он все время жил в России. Однако они не могут понять, как скромный трудолюбивый парень из их семьи стал экстремистом.

Ранее в МИД Киргизии сообщили, что Джалилов получил российский паспорт в 2011 году.

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