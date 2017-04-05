Родные Джалилова не верят, что он совершил теракт в петербургском метро

Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2», погибли 14 человек. По версии следствия, 22-летний Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания» (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда. Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья живет в Киргизии.

Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья проживает в Киргизии.

«Акбаржон не был женат. Я слышала, что он служил в российской армии. Не думаю, что отслуживший в армии парень пойдет на такое. Я очень удивлена. Он разумный парень, окончил школу им. Токтогула. Он уехал в Россию 5−6 лет назад», — приводит радио слова тети подозреваемого Дилабзо Джалиловой.

Эти сведения СМИ подтвердили и другие родственники. «Мы слышали, что он получил российский паспорт, отслужил в российской армии. Одевался современно. Мы не можем поверить, что из него получился террорист», отметили они.

Родственники Джалиловых рассказали, что накануне на допрос в госкомитет нацбезопасности Киргизии вызывали шестерых членов семьи: отца Акрамжона, мать Одинахон, старшую сестру, 17-летнего младшего брата, а также двух братьев отца. Всех их позже отпустили.