Родные Джалилова не верят, что он совершил теракт в петербургском метро
БИШКЕК, 5 апр — РИА Новости. Родственники Акбаржона Джалилова не верят в его причастность к теракту в метро
БИШКЕК, 5 апр — РИА Новости. Родственники Акбаржона Джалилова не верят в его причастность к теракту в метро
Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2», погибли 14 человек. По версии следствия, 22-летний Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания» (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда. Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья живет в Киргизии.
Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья проживает в Киргизии.
«Акбаржон не был женат. Я слышала, что он служил в российской армии. Не думаю, что отслуживший в армии парень пойдет на такое. Я очень удивлена. Он разумный парень, окончил школу им. Токтогула. Он уехал в Россию 5−6 лет назад», — приводит радио слова тети подозреваемого Дилабзо Джалиловой.
Эти сведения СМИ подтвердили и другие родственники. «Мы слышали, что он получил российский паспорт, отслужил в российской армии. Одевался современно. Мы не можем поверить, что из него получился террорист», отметили они.
Родственники Джалиловых рассказали, что накануне на допрос в госкомитет нацбезопасности Киргизии вызывали шестерых членов семьи: отца Акрамжона, мать Одинахон, старшую сестру, 17-летнего младшего брата, а также двух братьев отца. Всех их позже отпустили.
Мать Джалилова призналась журналистам, что не верит в виновность сына.
Родные утверждают, что семейство никогда не было слишком религиозным. Мужчины, как и все в районе, посещали мечеть по пятницам, некоторые читают пятикратный намаз, но все они приверженцы традиционного ислама и не входили в
Ранее в МИД Киргизии сообщили, что Джалилов получил российский паспорт в 2011 году.