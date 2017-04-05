Машиниста взорванного поезда метро наградили за спасение людей

По сообщению ТАСС, награждены также дежурная по станции Нина Шмелева и инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Альберт Сибирских.

Сегодня мы почтили память погибших 3 апреля. Этих жертв могло быть и больше, если бы не мужество и самоотверженность наших коллег.

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Соколов отметил, что Каверин вывел поврежденный состав из задымленного тоннеля и тем самым спас жизни сотен людей. Сибирских обнаружил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания» и своевременно сообщил об этом. Шмелева одной из первых пришла на помощь раненым и организовала эвакуацию пассажиров на остановке «Технологический институт».

Ранее Каверин рассказал журналистам, что после взрыва связался с диспетчером и сообщил о ситуации, а затем принял решение о выводе состава на станцию. «В течение минуты [после остановки поезда] была сумятица, инструкторы пошли выяснять информацию. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв», — приводит его слова сетевое издание m24.ru.

4 апреля сообщалось, что после теракта Каверин долгое время не мог попасть домой из-за повышенного внимания прессы.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» подземки произошел взрыв. Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», ее обезвредили. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Согласно последним данным, погибли 14 человек.