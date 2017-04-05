Машиниста взорванного поезда метро наградили за спасение людей
Машинист поезда петербургского метро Александр Каверин получил награду от Министерства транспорта, передает Федеральное агентство новостей.
Машинист поезда петербургского метро Александр Каверин получил награду от Министерства транспорта, передает Федеральное агентство новостей.
По сообщению ТАСС, награждены также дежурная по станции Нина Шмелева и инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Альберт Сибирских.
Глава министерства Максим Соколов вручил этим трем сотрудникам петербургской подземки знак «Почетный работник транспорта РФ».
Сегодня мы почтили память погибших 3 апреля. Этих жертв могло быть и больше, если бы не мужество и самоотверженность наших коллег.
Соколов отметил, что Каверин вывел поврежденный состав из задымленного тоннеля и тем самым спас жизни сотен людей. Сибирских обнаружил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания» и своевременно сообщил об этом. Шмелева одной из первых пришла на помощь раненым и организовала эвакуацию пассажиров на остановке «Технологический институт».
Ранее Каверин рассказал журналистам, что после взрыва связался с диспетчером и сообщил о ситуации, а затем принял решение о выводе состава на станцию. «В течение минуты [после остановки поезда] была сумятица, инструкторы пошли выяснять информацию. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв», — приводит его слова сетевое издание m24.ru.
4 апреля сообщалось, что после теракта Каверин долгое время не мог попасть домой
3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» подземки произошел взрыв. Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», ее обезвредили. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Согласно последним данным, погибли 14 человек.