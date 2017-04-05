Налоговый институт на северо-западе Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Около 200 человек эвакуировано из здания налогового института на
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Около 200 человек эвакуировано из здания налогового института на
«Проведена эвакуация учащихся, из здания вывели около 200 человек», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в полицию поступила информация об угрозе взрыва в здании налогового института на 3-й Хорошевской улице.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.