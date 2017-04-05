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16:06 (мск), источник: Интерфакс

Налоговый институт на северо-западе Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Около 200 человек эвакуировано из здания налогового института на северо-западе Москвы из-за поступившей в полицию информации об угрозе взрыва, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Проведена эвакуация учащихся, из здания вывели около 200 человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в полицию поступила информация об угрозе взрыва в здании налогового института на 3-й Хорошевской улице.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

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