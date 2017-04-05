В аэропорту Казани у пассажира из Вьетнама нашли пять чучел крокодилов

— Все дериваты (так называются эти чучела — прим. ред) были разных размеров: три чучела находились в естественном, горизонтальном положении, стоящие на четырех лапах, а два крокодила — в вертикальном положении на двух лапах, в пасти имелись пластмассовые шарики, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что перемещение таких товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

— У пассажира разрешительные документы на ввоз чучел крокодилов отсутствовали. В связи с этим дериваты были изъяты и отправлены на экспертизу, — добавили в ведомстве.

Кстати, татарстанская таможня уже не впервый раз изымает чучела крокодилов у пассажиров, прибывших авиарейсами из Юго-Восточной Азии.

— И каждый раз экспертиза подтверждала их принадлежность к сиамскому или гребнистому охраняемым видам крокодилов, — говорится в сообщении.