Бомбу на «Площади Восстания» обезвредили четверо взрывотехников

Как сообщила 5 апреля пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, сумка со взрывчаткой лежала у эскалаторов возле перехода на «Маяковскую».

Оттуда с помощью специальной саперной кошки ее перенесли за одну из колонн на платформе. Внутри саперы обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под огнетушитель. Оно состояло из металлического цилиндра, взрывчатки, детонатора и металлических шариков. Старший инженер-сапер принял решение немедленно, на месте, деактивировать СВУ, что и сделали четверо взрывотехников.

Напомним, через несколько минут после обнаружения сумки на «Площади Восстания» прогремел взрыв в четверном вагоне состава, который ехал от «Сенной площади» до «Технологического института». В результате погибли 14 человек, 73 обратились к медикам, сейчас четверо находятся в критическом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, исполнителем которого считает Акбаржона Джалилова. По версии следствия, именно он заложил бомбу на станции «Площадь Восстания», а после подорвал себя в поезде. В ходе обыска в квартире у подозреваемого нашли компоненты взрывного устройства.