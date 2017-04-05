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18:27 (мск), источник: Фонтанка

Тысяча дубайских бриллиантов обернулись для бизнес-леди из Петербурга четырьмя годами тюрьмы

За незаконное хранение и контрабанду бриллиантов Московский районный суд Петербурга приговорил петербурженку к четырем годам колонии.

Источник: AP 2017

Как сообщает горпрокуратура 5 апреля, камни оказались в Петербурге в ноябре 2014 года, когда генеральный директор ювелирного магазина «Долина Роз» вернулась из Дубая. Как позже выяснилось, женщина прошла по «зеленому» коридору более чем с тысячей бриллиантов в кармане, общий вес которых превысил 20 карат, а стоимость — 2,5 миллиона рублей. Камни она хранила у себя в магазине, где их и нашли сотрудники полиции.

По решению суда обвиняемая по статьям УК РФ 226.1 (контрабанда) и 191 (незаконный оборот драгоценных камней) отправится в колонию общего режима на 4 года и выплатит штраф в доход государства в размере 800 тысяч рублей.

Комментарии
1
Многоног
Все го то ?! А с Зенит - Арены сколько сп.... ли ?! Че то ни кто не сел !
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