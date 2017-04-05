Пьяный пассажир с пистолетом и наркотиками был задержан в Усть-Илимске Приангарья

В ходе личного досмотра пассажира такси в Усть-Илимске были обнаружены и изъяли пистолет с боеприпасами, а также свертки с наркотическим веществом. Мужчина, который был пьян, не смог пояснить о содержимом пакетиков и отсутствия разрешения на оружие. Он был доставлен в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе МУ МВД России «Усть-Илимский».

Инспекторы ДПС, дежурившие в районе моста в Усть-Илимске, остановили для проверки документов такси марки «Рено». Внимание полицейских привлек 37-летний пассажир, который находился в нетрезвом состоянии. Во время досмотра его вещей правоохранители обнаружили пистолет системы Макарова с патронами и два полиэтиленовых пакета с веществом белого и коричневого цвета, внешне похожим на наркотик.

«Разрешительных документов на хранение оружия у мужчины не оказалось. По поводу содержимого пакетов он также не смог дать никаких внятных объяснений, поэтому был доставлен в отдел полиции. В настоящее время оружие и содержимое изъятых свертков направлены на экспертизу», — сообщили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.