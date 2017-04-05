Пьяный пассажир с пистолетом и наркотиками был задержан в Усть-Илимске Приангарья
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ходе личного досмотра пассажира такси в
Инспекторы ДПС, дежурившие в районе моста в
«Разрешительных документов на хранение оружия у мужчины не оказалось. По поводу содержимого пакетов он также не смог дать никаких внятных объяснений, поэтому был доставлен в отдел полиции. В настоящее время оружие и содержимое изъятых свертков направлены на экспертизу», — сообщили в ведомстве.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.