Прокурор просит для «грозы с Пионерского» 5,5 лет колонии

5 апреля 2017 года в Кировском райсуде Екатеринбурга состоялись прения сторон по делу автохама Игоря Новоселова, который напал на таксиста в Пионерском поселке. Гособвинитель просил признать «грозу с Пионерского» виновным по трем статьям («Побои», «Хулиганство» и «Угроза убийством») и назначить 5,5 лет лишения свободы, передает «Уралинформбюро».

Новоселов в последнем слове просил снять с него обвинения в хулиганстве и угрозе убийством: он признает факт побоев, но не из хулиганских побуждений.

По данным следствия, в июле 2014 года Новоселов напал на таксиста, перекрывшего выезд со двора. «Гроза с Пионерского» сел в салон чужого авто и избил водителя. Затем он достал складной нож и угрожал убить потерпевшего. Дебошира из машины выволокли подоспевшие на крик прохожие.