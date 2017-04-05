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16:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Прокурор просит для «грозы с Пионерского» 5,5 лет колонии

За нападение на таксиста.

5 апреля 2017 года в Кировском райсуде Екатеринбурга состоялись прения сторон по делу автохама Игоря Новоселова, который напал на таксиста в Пионерском поселке. Гособвинитель просил признать «грозу с Пионерского» виновным по трем статьям («Побои», «Хулиганство» и «Угроза убийством») и назначить 5,5 лет лишения свободы, передает «Уралинформбюро».

Новоселов в последнем слове просил снять с него обвинения в хулиганстве и угрозе убийством: он признает факт побоев, но не из хулиганских побуждений.

По данным следствия, в июле 2014 года Новоселов напал на таксиста, перекрывшего выезд со двора. «Гроза с Пионерского» сел в салон чужого авто и избил водителя. Затем он достал складной нож и угрожал убить потерпевшего. Дебошира из машины выволокли подоспевшие на крик прохожие.

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