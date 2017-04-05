На Среднем Урале уснувший водитель маршрутки спровоцировал ДТП: есть пострадавшие

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла сегодня в 11 часов напротив дома № 73 по улице Карла Либкнехта. Водитель — мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Форд-Транзит» уснул за рулем, выехал на встречку и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси Мираж-Динго», под управлением женщины 1981 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека: водитель автомобиля «Мицубиси» и пассажир маршрутки. У водителя «Мицубиси» были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиблена рана волосистой части головы и ушиб мягких тканей нижних конечностей. Она была госпитализирована в травматологическое отделение Ревдинской городской больницы. Пассажир «Форд-транзит» — девушка 1998 года рождения получила сотрясение головного мозга, рану нижней губы, ушиб коленного сустава справа. После оказания помощи она была отпущена домой.

Водитель «Форд-Транзит» имеет водительское удостоверение категорий «В»,"С и «Д», его водительский стаж составляет 10 лет. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.

По его словам, во время движения он уснул за рулем, хотя накануне домой вернулся со смены в 19 часов, только очень плохо спал ночью. Больше о случившемся ничего пояснить не смог.

Добавим, что в момент ДТП в маршрутке находилось пять человек, транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров по маршруту № 1.