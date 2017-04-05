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16:18 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале уснувший водитель маршрутки спровоцировал ДТП: есть пострадавшие

В Ревде водитель маршрутки уснул за рулем и спровоцировал ДТП. Мужчина выехал на встречу и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате аварии пострадали двое человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла сегодня в 11 часов напротив дома № 73 по улице Карла Либкнехта. Водитель — мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Форд-Транзит» уснул за рулем, выехал на встречку и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси Мираж-Динго», под управлением женщины 1981 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека: водитель автомобиля «Мицубиси» и пассажир маршрутки. У водителя «Мицубиси» были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиблена рана волосистой части головы и ушиб мягких тканей нижних конечностей. Она была госпитализирована в травматологическое отделение Ревдинской городской больницы. Пассажир «Форд-транзит» — девушка 1998 года рождения получила сотрясение головного мозга, рану нижней губы, ушиб коленного сустава справа. После оказания помощи она была отпущена домой.

Водитель «Форд-Транзит» имеет водительское удостоверение категорий «В»,"С и «Д», его водительский стаж составляет 10 лет. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.

По его словам, во время движения он уснул за рулем, хотя накануне домой вернулся со смены в 19 часов, только очень плохо спал ночью. Больше о случившемся ничего пояснить не смог.

Добавим, что в момент ДТП в маршрутке находилось пять человек, транспортное средство осуществляло перевозку пассажиров по маршруту № 1.

В ходе проверки пассажироперевозчика было установлено, что в путевом листе имеется печать с прохождением предрейсового медицинского осмотра, которая ни одному медицинскому учреждению не принадлежит и была изготовлена самостоятельно. Данная печать была изъята и направлена на исследования. Таким образом, фактически водитель автомобиля «Форд Транзит» перед началом рейса осмотра не проходил. В настоящее время по данному факту в отношении пассажироперевозчика проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

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