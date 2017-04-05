За день в челябинском Новосинеглазово задежали 2-х убийц

В один день в челябинском поселке Новосинеглазово поймали двух лиц, причастных к убийствам, — все потерпевшие умерли от ножевых ранений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первое преступление было совершено в ночь на 1 апреля в квартире дома на улице 8 Марта. Двое мужчин рассорились в ходе распития спиртного, и 54-летний собутыльник ударил оппонента ножом. Потерпевший скончался на месте. А злоумышленник, осознав, что убил товарища, ушел из квартиры. Через два дня, 3 апреля, соседи заглянули в приоткрытую дверь и обнаружили труп. Подозреваемого, слонявшегося по поселку, быстро нашли и задержали.

В тот же день, 3 апреля, в другой квартире дома, расположенного также на улице 8 Марта, произошло второе убийство. Трое товарищей пьянствовали, пока между двумя не случился конфликт из-за личных оскорблений. Когда один мужчина стал наносить второму удары ножом, третий собутыльник понял, что ловить в этой компании больше нечего, убежал и вызвал экстренные службы. Потерпевшего с 40 ножевыми ранениями доставили на скорой в реанимацию, где он скончался. Агрессора задержали.

«В настоящее время оба мужчины арестованы. Свою вину признают. Им предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ — “Убийство”. Расследования продолжаются», — рассказал и.о. руководителя СО по Советскому району Челябинска СУ СКР по региону Денис Никитенко.

Известно, что оба обвиняемых злоупотребляли спиртным. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ольга Плеханова.