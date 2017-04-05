Из Ростовского зоопарка украли двух попугаев ара
В Ростовском зоопарке в ночь с 4 на 5 апреля неизвестные украли двух попугаев ара. Факт кражи подтвердили в
В Ростовском зоопарке в ночь с 4 на 5 апреля неизвестные украли двух попугаев ара. Факт кражи подтвердили в
«Ведется следствие, официальных комментариев мы пока не даем», — пояснили в
Как сообщает Don24, продажу птиц сотрудники зоопарка обнаружили утром 5 апреля, осматривая клетки. Неизвестные проникли в клетку с попугаями, сломав ее.
Добавим, стоимость попугаев ара в интернете варьируется от 140 тыс. рублей.