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17:53 (мск), источник: Городской репортер

Из Ростовского зоопарка украли двух попугаев ара

В Ростовском зоопарке в ночь с 4 на 5 апреля неизвестные украли двух попугаев ара. Факт кражи подтвердили в пресс-службе учреждения.

«Ведется следствие, официальных комментариев мы пока не даем», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщает Don24, продажу птиц сотрудники зоопарка обнаружили утром 5 апреля, осматривая клетки. Неизвестные проникли в клетку с попугаями, сломав ее.

Добавим, стоимость попугаев ара в интернете варьируется от 140 тыс. рублей.

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