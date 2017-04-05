Сильный пожар произошел в Витебске на ОАО «Витязь»
Возгорание на территории витебского предприятия произошло днем в среду.
Возгорание на территории витебского предприятия произошло днем в среду.
По информации Витебского областного УМЧС горел штабель пенополистирольной тары на открытой площадке ОАО «Витязь» — общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
В МЧС уточнили, что в результате пожара никто не пострадал, в качестве версии возникновения огня рассматривается выжигание неустановленным лицом сухой растительности.