Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у Технологического института 6 апреля

Он опубликовал видеообращение губернатора, в котором тот анонсирует встречу на Технологическом институте в 18 часов 6 апреля. Как уточнил «Фонтанке» Кибитов, в Северной столице не запланировано митингов против террора на 8 апреля.

Напомним, сегодня же спикер ЗакСа Вячеслав Макаров анонсировал в Северной столице митинг против террора. Он отметил, что единством город сможет показать всему миру, что его невозможно запугать.

Ранее федеральные СМИ сообщили, что в администрации президента запланировали подобные митинги в крупных городах России. Якобы это может стать противовесом антикоррупционным акциям, состоявшимся 26 марта.