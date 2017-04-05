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18:21 (мск), источник: Фонтанка

Губернатор пригласил горожан на акцию памяти у Технологического института 6 апреля

Губернатор Георгий Полтавченко пригласил горожан на акцию памяти по случае теракта 3 апреля в городской подземке. Об этом сообщает его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

Он опубликовал видеообращение губернатора, в котором тот анонсирует встречу на Технологическом институте в 18 часов 6 апреля. Как уточнил «Фонтанке» Кибитов, в Северной столице не запланировано митингов против террора на 8 апреля.

Напомним, сегодня же спикер ЗакСа Вячеслав Макаров анонсировал в Северной столице митинг против террора. Он отметил, что единством город сможет показать всему миру, что его невозможно запугать.

Ранее федеральные СМИ сообщили, что в администрации президента запланировали подобные митинги в крупных городах России. Якобы это может стать противовесом антикоррупционным акциям, состоявшимся 26 марта.

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