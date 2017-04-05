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17:28 (мск), источник: АиФ Калининград

Бизнесменов из Калининграда заподозрили в сокрытии налогов на 65 млн рублей

Двух бизнесменов из Калининграда заподозрили в сокрытии налога на 65 млн рублей. Собранных доказательств хватило, чтобы возбудить против мужчин уголовные дела.

Источник: Аргументы и факты

36-летний мужчина подозревается в том, что в 2014—2016 годах предоставлял услуги по временному размещению и проживанию. Для этого он арендовал ряд гостевых домов в областном центре. Но чтобы «сэкономить» на налогах, он, заполняя декларации, существенно занижал площадь арендуемых помещений. Следователи подсчитала, что недоплатил он более 8,8 млн рублей.

Гораздо большую сумму скрыл 52-летний директор предприятия, занимающегося разработкой гравийных и песчаных карьеров. В декларациях за 2011−2013 года, как считают в СКР, он указал неверные сведения. В итоге налоговая недосчиталась 65 млн рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование обоих уголовных дел продолжается», — сообщили в СКР.

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