Бизнесменов из Калининграда заподозрили в сокрытии налогов на 65 млн рублей

36-летний мужчина подозревается в том, что в 2014—2016 годах предоставлял услуги по временному размещению и проживанию. Для этого он арендовал ряд гостевых домов в областном центре. Но чтобы «сэкономить» на налогах, он, заполняя декларации, существенно занижал площадь арендуемых помещений. Следователи подсчитала, что недоплатил он более 8,8 млн рублей.

Гораздо большую сумму скрыл 52-летний директор предприятия, занимающегося разработкой гравийных и песчаных карьеров. В декларациях за 2011−2013 года, как считают в СКР, он указал неверные сведения. В итоге налоговая недосчиталась 65 млн рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование обоих уголовных дел продолжается», — сообщили в СКР.