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18:13 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры на Невском

Огонь вспыхнул в здании XIX века.

Источник: РИА "Новости"

В центре города тушили горящую квартиру, передает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области. Пожар начался около 12.46 5 апреля в доме № 148 по Невскому проспекту.

Пламя бушевало на 5 квадратных метрах обстановки комнаты.

На место происшествия прибыли 3 пожарных расчета. Спасатели через окно эвакуировали пожилую хозяйку квартиры и оперативно потушили огонь.

Причины возгорания устанавливаются.

Дом № 148 по Невскому проспекту на углу с Полтавской улицей был построен в 80-х годах XIX века. Раньше здесь размещались ряды Старо-Александровского рынка.

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