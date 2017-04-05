Пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры на Невском

В центре города тушили горящую квартиру, передает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области. Пожар начался около 12.46 5 апреля в доме № 148 по Невскому проспекту.

Пламя бушевало на 5 квадратных метрах обстановки комнаты.

На место происшествия прибыли 3 пожарных расчета. Спасатели через окно эвакуировали пожилую хозяйку квартиры и оперативно потушили огонь.

Причины возгорания устанавливаются.