Пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры на Невском
Огонь вспыхнул в здании XIX века.
Огонь вспыхнул в здании XIX века.
В центре города тушили горящую квартиру, передает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области. Пожар начался около 12.46 5 апреля в доме № 148 по Невскому проспекту.
Пламя бушевало на 5 квадратных метрах обстановки комнаты.
На место происшествия прибыли 3 пожарных расчета. Спасатели через окно эвакуировали пожилую хозяйку квартиры и оперативно потушили огонь.
Причины возгорания устанавливаются.
Дом № 148 по Невскому проспекту на углу с Полтавской улицей был построен в 80-х годах XIX века. Раньше здесь размещались ряды