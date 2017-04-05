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17:19 (мск), источник: Newtimes.kz

Россия выплатит компенсацию родственникам погибшего при теракте в Санкт-Петербурге казахстанца

Родственники погибшего в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга казахстанца Максима Арышева получат денежную компенсацию от российских властей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Источник: AFP 2017

Как сообщается, в настоящее время при содействии Посольства Казахстана в РФ и Генерального консульства в Санкт-Петербурге оформляются соответствующие документы.

«Размер выплаты от правительства Санкт-Петербурга составит один млн рублей, столько же родственники погибшего казахстанца получат от федерального правительства», — говорится в сообщении.

Сегодня, 5 апреля, в 20.00 по местному времени близкие друзья и знакомые Максима Арышева планируют почтить его память на Сенной площади.

«Тело погибшего юноши доставят в Алматы в пятницу утром 7 апреля. Авиакомпания Air Astana берет на себя все расходы по его транспортировке и оплате билетов родственникам», — сообщили в посольстве РК.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря обнаружению взрывного устройства. В МИД РК длительное время выясняли, есть ли среди пострадавших — казахстанцы.

Представитель МИД РК Ануар Жайнаков сообщил, что в генконсульство РК в Петербурге поступил звонок от жительницы Алматы, которая сообщила об исчезновении своего сына — студента 3 курса СпБГЭУ сразу после теракта.

Ближе к утру некоторые российские СМИ заявили, что Максим Арышев стал жертвой взрыва. Позднее зампредседателя КНБ Нургали Билисбеков сообщил, что «гражданин Казахстана Максим Арышев спецслужбами РФ как исполнитель теракта не рассматривается».

Также корреспондент ИА «NewTimes.kz» побеседовала с давней подругой и одноклассницей Максима Арышева.

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