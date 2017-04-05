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17:15 (мск), источник: Tengrinews

Военнослужащий получил ранение, спасая незнакомую девушку в Кокшетау

Военнослужащий получил ранение, спасая незнакомую девушку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Двое неизвестных мужчин напали на жительницу Кокшетау Ксению Разе ночью 4 апреля. К счастью, поблизости оказался капитан Ермек Мухамеджанов. Военный не раздумывая бросился на помощь незнакомке. Инцидент произошел около 23.50 часов по улице Локомотивная.

Начальник службы войск и безопасности военной службы воинской части 5510 Национальной гвардии РК, капитан Ермек Мухамеджанов шел по улице и услышал женский крик о помощи. Не раздумывая, капитан направился в ту сторону, откуда доносился голос и увидел, что двое неизвестных мужчин избивают девушку. Не растерявшись, Мухамеджанов крикнул первую пришедшую на ум фразу «Cтой! полиция». После чего двое неизвестных кинулись к нему и завязалась драка.

Один из мужчин нанес капитану удар острым предметом в правую ногу. В это время пострадавшая девушка вызвала наряд полиции.

«Преступники напали на меня и хотели отобрать сумку, когда я вышла во двор от подруги. В этот момент я ждала такси. В сумке были деньги и сотовый телефон. Они прижали меня к стенке дома и стали угрожать. Если бы не капитан Мухамеджанов, я не знаю, что было бы дальше. Он не прошел мимо, вмешался в ситуацию. Его ранили, но несмотря на это он постарался догнать их и крикнул мне вызывать полицию», — рассказала потерпевшая.

На место происшествия прибыла следственная группа ДВД Акмолинской области и карета скорой помощи. Установочные данные нападавших выясняются. В городской больнице у мужчины диагностировали «ножевую режущую рану голени правой ноги». Мужчина не считает свой поступок героическим, и говорит, что так бы поступил любой офицер.

«Я не мог пройти мимо и не отреагировать! Это не в моих правилах. В своем поступке я ничего героического не вижу. Думаю, что так бы поступил любой офицер. И я бы не раздумывая бросился на помощь любому человеку», — рассказал раненый военнослужащий.

По данным пресс-службы РгК «Орталық» Национальной гвардии РК, капитан Ермек Мухамеджанов 1985 года рождения. Он служит в воинской части 5510 и имеет положительные характеристики.

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