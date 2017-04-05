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18:08 (мск), источник: Volga News

Организаторы финансовой пирамиды «Инвестойл» присвоили более 592 млн рублей

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу исполнительного директора ООО «Инвестойл» Владимира Романова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Напомним, по версии правоохранителей, с января 2012 г. по 20 марта 2015 г. Романов, будучи в сговоре с Д. Артамоновым и другими людьми из числа сотрудников «Финансовой группы «Инвестойл», личности которых следствие не установило, в офисах в Самаре, Тольятти и Санкт-Петербурге заключили с 1841 людьми договоры инвестиционных займов. При этом взятые на себя обязательства никто не собирался исполнять. В результате гражданам был причинен ущерб более 592,5 млн рублей.

С 13 ноября 2015 г. по настоящий момент Владимир Романов находится под стражей. 29 сентября 2016 г. ему предъявили окончательное обвинение. Во время предварительного следствия он не признал вину.

Уголовное преследование в отношении его подельника — Д. Артамонова было прекращено в связи со смертью.

По данным правоохранителей, злоумышленники осознавали, что создают финансовую пирамиду. Чтобы завуалировать преступную деятельность они создали образ преуспевающего агентства недвижимости, которое якобы сотрудничает с зарубежными компаниями, а также получает прибыль от горно- и золотоперерабатывающей промышленности. Однако фирма не вела никакой реальной финансовой деятельности. Также, Романов, Артамонов и другие распространяли в СМИ и интернете рекламу своего «предприятия». В ней обещалась высокая доходность по вкладам от 24% до 30% в короткое время — от трех месяцев до 18 месяцев.

4 апреля уголовное дело направили в Самарский областной суд для определения территориальной подсудности.

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Организаторы "Инвестойла" присвоили более 592 млн рублей
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