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18:26 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске из грузовика на ходу выпала корова

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске из грузовика на ходу выпала корова, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Спасателям в 11.30 поступило сообщение о том, что в районе ул. Кижеватова на школьной территории находится корова. Как оказалось, животное выпало из движущегося грузовика — на ходу у автомобиля открылась дверца кузова.

«МЧС не занимается отловом и спасением животных, но здесь речь шла о безопасности людей, в частности детей, поэтому спасатели прибыли на место вызова. В результате инцидента пострадавших нет, корову поймали и посадили обратно в фургон», — отметил Александр Попко.

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