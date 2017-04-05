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18:25 (мск), источник: БЕЛТА

В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Шумилинском районе Витебской области при выполнении учебно-боевых задач в ходе тактического учения с 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой во время проведения десантирования из самолета Ил-76МД военнослужащий десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому.

На высоте около 80 м в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились. Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко высоко оценил профессиональные действиям военнослужащего.

Подобный случай произошел в 2004 году. Военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения рядовой Владимир Тишкевич в ходе учебно-тренировочных занятий при совершении прыжков с парашютом также спас жизнь своему товарищу. Указом Президента рядовой Владимир Тишкевич был награжден медалью «За отвагу».

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