В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу

Сегодня в Шумилинском районе Витебской области при выполнении учебно-боевых задач в ходе тактического учения с 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой во время проведения десантирования из самолета Ил-76МД военнослужащий десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому.

На высоте около 80 м в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились. Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко высоко оценил профессиональные действиям военнослужащего.