В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в Шумилинском районе Витебской области при выполнении
На высоте около 80 м в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У рядового Евгения Жарского погас купол. Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились. Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил
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